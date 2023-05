Le PSG tient sa première signature, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longues semaines d'attente, Marquinhos a finalement paraphé son nouveau contrat qui le lie au PSG jusqu'en 2028. Arrivé en 2013 pour 35M€, le Brésilien pourrait donc rester plus de 15 ans à Paris. Une annonce qui réjouit d'ailleurs le capitaine du PSG, ainsi que Nasser Al-Khelaïfi, très fier de conserver Marquinhos encore plusieurs années.

Comme attendu, le PSG a officialisé ce vendredi la prolongation de Marquinhos par le biais d'un communiqué. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec Marquinhos pour une prolongation de son contrat. Le défenseur brésilien de 29 ans et les Rouge & Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu’au 30 juin 2028 », peut-on lire. Une annonce qui enchante le capitaine du PSG.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec @marquinhos_m5 pour une prolongation de son contrat. Le défenseur et les Rouge & Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu'au 30 juin 2028. ❤️💙#Marquinhos2028 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2023

«C'est un moment très spécial pour moi»

« Je suis très heureux d'annoncer cette prolongation de contrat, mais aussi très fier. C'est un moment très spécial pour moi. Le Paris Saint-Germain m'a toujours donné beaucoup de confiance, et moi aussi, j’ai énormément confiance en ce club. Je suis convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir », assure le défenseur du PSG au micro de PSG TV . De son côté, Nasser Al-Khelaïfi a également du mal à dissimuler sa joie.

«Je suis convaincu que nous aurons de nombreux autres succès ensemble»