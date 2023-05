Le PSG vend la mèche pour l'avenir d'une star

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel. Dix ans après sa signature au PSG, Marquinhos a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2028. Une annonce qui réjouit Nasser Al-Khelaïfi qui voit les choses en grand pour l'avenir de son capitaine. Avec le club de la capitale.

Comme révélé exclusivité par le10sport.com, Marquinhos a bel et bien prolongé son contrat avec le PSG. Et le capitaine parisien a étendu son bail jusqu'en 2028. Une prolongation qui le lie donc au PSG pendant cinq saisons. Arrivé en 2013 en provenance de l'AS Roma pour 35M€, le Brésilien pourrait donc rester 15 ans à Paris, au moins. Une longévité qui enchante Nasser Al-Khelaïfi qui se projette déjà sur le futur avec Marquinhos.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec @marquinhos_m5 pour une prolongation de son contrat. Le défenseur et les Rouge & Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu'au 30 juin 2028. ❤️💙#Marquinhos2028 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2023

Al-Khelaïfi voit les choses en grand pour Marquinhos

« Nous sommes très heureux que Marquinhos ait prolongé avec la famille du Paris Saint-Germain. Je me souviens de lui lorsqu'il a rejoint le Club à l'âge de 19 ans. Dès le premier jour, il a fait preuve d'un grand dévouement et d'un esprit de vainqueur, se battant toujours pour le maillot du Paris Saint-Germain. Son talent, son expérience et son engagement envers le Club sont exceptionnels. Je suis convaincu que nous aurons de nombreux autres succès ensemble au fur et à mesure que l'histoire de Marquinhos se poursuivra avec le PSG », assure le président du PSG dans le communiqué du club.

«C'est un moment très spécial pour moi»