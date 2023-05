Le PSG signe « l’un des meilleurs », l’échec est total

Jean de Teyssière

Durant le mercato estival 2012 du Paris Saint-Germain, un tout jeune milieu de terrain, inconnu débarque au PSG en compagnie de Zlatan Ibrahimovic : Marco Verratti. Arrivé en provenance de Pescara, en Serie B, le jeune espoir italien se fait progressivement une place au point de devenir une référence mondiale à ce poste. Des joueurs comme David Beckham estiment même qu'il fait partie des meilleurs milieux de terrains du monde. Mais depuis quelques temps, les critiques pleuvent sur « petit hibou » et son aventure avec le PSG pourrait se terminer d'une bien triste façon.

Marco Verratti fait parti des vieux meubles au PSG. Avec 413 matchs disputés, il est le deuxième joueur de l'histoire du PSG au nombre de matchs joués, derrière Jean-Marc Pilorget et ses 435 matchs. Mais la légende de Verratti au PSG tend à s'écorner depuis quelques saisons...

Une arrivée en tant qu'espoir

Marco Verratti a été repéré par l'émir du Qatar lors d'un match entre les espoirs de l'Italie et de la France. Le PSG l'a donc recruté à l'été 2012 contre 12M€. A son arrivée dans la capitale française, le milieu italien n'a pas encore 20 ans mais réalise une saison pleine, au point d'être nommé dans l'équipe type de fin de saison, après le sacre du PSG en Ligue 1. La machine est lancée et Marco Verratti accumule les saisons de grande qualité.

Une référence mondiale

Les années passent, Marco Verratti n'est plus considéré comme un espoir du football mais fait désormais partie des grands milieux de terrains d'Europe. Déjà, en 2013, six mois après son arrivée, David Beckham affirmait, dans une vidéo Youtube postée par le PSG que : « Lorsque je suis arrivée à Paris en 2013, il y avait le jeune Marco Verratti qui était l’un des meilleurs milieux de terrains avec lesquels j’ai joué. » De son côté, Gianluigi Buffon affirmait en 2018 que « il n’y a qu’un joueur avec du talent en Italie et c’est Verratti, a ainsi confié la légende transalpine. C’est un joueur incroyable par son jeu, son toucher de balle et sa vision du jeu. C’est un génie et tout le monde ne le comprend pas toujours. » Jusqu'en 2019 sans faute, il est nommé dans l'équipe type de la Ligue 1. Mais depuis, tout semble avoir changé.

Le PSG prépare un transfert à 60M€, désillusion à venir https://t.co/MIpPxpU7S3 pic.twitter.com/VBvZGKOB5n — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Puis les blessures ont fait naître les critiques

L'un des détracteurs les plus connus de Marco Verratti se nomme Daniel Riolo. L'éditorialiste RMC a multiplié depuis des années les critiques sur le milieu de terrain parisien. Il faut dire qu'il est souvent absent dans les grands matchs, comme lors de la fameuse remontada face au FC Barcelone, mais également ses nombreuses blessures (103 matchs manqués avec le PSG depuis la saison 2015-2016) laissent entrevoir une hygiène de vie indigne d'un footballeur professionnel.

Verratti sur le départ ?