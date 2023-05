PSG : Galtier remplacé par une «légende» ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’avenir de Christophe Galtier sur le banc du PSG étant annoncé comme étant très incertain, la piste José Mourinho revient avec insistance pour lui succéder. Et David Ginola, ancienne gloire du PSG dans les années 90, valide totalement ce choix porté vers le technicien portugais de l’AS Rome.

À quoi faut-il vraiment s’attendre pour l’avenir de Christophe Galtier, qui connaît une première saison très mouvementée au PSG, autant sur le plan sportif qu’extrasportif ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, la tendance est à un maintien de l’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC cet été, et sauf rebondissement de taille, Galtier sera toujours en place l’année prochaine au PSG. Mais les spéculations continuent de pleuvoir à ce sujet, certains faisant même de José Mourinho leur grand favori pour venir lui succéder.

« Mourinho, le garçon qu’il faut »

Au micro de Canal +, l’ancien attaquant du PSG David Ginola a donné son ressenti sur l’entraîneur portugais de l’AS Rome : « Cela fait des années que l'on entend parler de Mourinho au PSG. On parle de Guardiola comme un entraîneur de légende, Mourinho en est un aussi. Si aujourd’hui, il y a quelqu’un dans le vestiaire qui pourrait arriver à sacraliser l’ensemble de ces talents et faire en sorte que tout se passe mieux, je pense que c’est un garçon comme José Mourinho qu’il faut », estime Ginola.

« Il aura le respect des joueurs »