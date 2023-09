Le PSG s’est loupé au mercato, voilà le transfert manquant

Thibault Morlain

A l’heure de faire le bilan du marché des transferts, pour ce qui est du PSG, c’est plus que positif. En effet, suite à l’arrivée de Luis Enrique, le club de la capitale a considérablement remodelé son effectif avec de nombreuses arrivées dans tous les secteurs de jeu. Pour autant, Daniel Riolo note un bémol suite au mercato du PSG.

Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani… La liste des recrues estivales du PSG est encore très longue. En effet, ce sont plus de 10 joueurs qui ont rejoint le club de la capitale durant l’intersaison. L’effectif de Luis Enrique est aujourd’hui pléthorique, mais aux yeux de Daniel Riolo, il manque peut-être un joueur : un milieu de terrain de haut niveau.

Un transfert du PSG est validé au Real Madrid https://t.co/paduvk5kJH pic.twitter.com/Jlm5HEA7SB — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

« Il y a beaucoup de milieux, mais pas un De Bruyne… »

« Là où un joueur supplémentaire de classe mondiale aurait été utile, c’est au milieu. Il y a beaucoup de milieux, mais pas un De Bruyne, un Bernardo Silva, un Modric grande époque ou un Kroos », a expliqué Daniel Riolo pour Colinterview .

« Des gars vont devoir s’affirmer comme des joueurs de classe mondiale »