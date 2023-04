Le PSG se rate sur le mercato, il fait un terrible aveu

Hugo Chirossel

Entraineur du PSG de 2013 à 2016, Laurent Blanc faisait son retour au Parc des Princes ce dimanche soir. Alors qu’il est désormais sur le banc de l’OL, le technicien français est revenu sur ses années parisiennes, au cours desquelles il a entraîné des joueurs comme Blaise Matuidi, Adrien Rabiot ou bien Thiago Motta. Des profils qui, d’après lui, n’ont jamais été remplacés.

Au moment de faire le bilan de la saison, le constat risque de ne pas être très bon pour le PSG. Si le club de la capitale se dirige difficilement vers un onzième titre de Ligue 1, la défaite contre l’OM en Coupe de France et surtout l’élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich dès les huitièmes de finale vont faire tache. Des échecs qui peuvent notamment s’expliquer par un mercato estival qui n'a pas porté ses fruits.

Des recrues décevantes

Que ce soit Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches ou bien Hugo Ekitike, tous arrivés l’été dernier, aucun d’eux n’a réellement convaincu pour leur première saison au PSG. De retour au Parc des Princes ce dimanche soir, à l’occasion de la rencontre entre le club de la capitale et l’OL, Laurent Blanc est revenu sur son passage sur le banc parisien, de 2013 à 2016. Il estime que des joueurs qu’il avait sous ses ordres à l’époque, comme Blaise Matuidi ou Thiago Motta, n’ont jamais été remplacés dans l’effectif du PSG.

« On avait des joueurs extraordinaires qui, à mon avis, n’ont pas été remplacés »