Le PSG se débarrasse de Verratti, ce «n’est pas très clair»

Thibault Morlain

Luis Enrique ne comptant pas sur Marco Verratti pour cette saison, le PSG s’est débarrassé de l’Italien. Ce dernier a alors été vendu du côté du Qatar, rejoignant Al-Arabi. Un transfert aux alentours de 50M€ qui suscite toutefois certaines interrogations chez certains. C’est notamment le cas de Javier Tebas, qui multiplie les coups de gueule à propos de cette opération Verratti.

Cet été, le PSG a fait un grand ménage au sein de son effectif. Le club de la capitale s’est même débarrassé de certaines de ses stars, à commencer par Marco Verratti. Après plus de 10 ans à Paris, l’Italien n’était plus désiré par le PSG. Restait encore à trouver une solution pour son transfert… Et celle-ci est finalement venue… du Qatar. En effet, le club d’Al-Arabi a proposé 50M€ pour le transfert de Marco Verratti. Mais compte tenu du fait que le Qatar détient également le PSG, cela éveille certains soupçons chez certains, à commencer par Javier Tebas. Grand détracteur du club de la capitale depuis plusieurs années maintenant, le président de la Liga a multiplié les tacles à propos du transfert de Marco Verratti ces dernières semaines, remettant en cause cette opération, notamment vis-à-vis du fair-play financier. Et il ne compte visiblement pas s’arrêter là…

« C’est un transfert qui n’est pas très clair »

Dans des propos rapportés par calciomercato.it , Javier Tebas en a donc rajouté une couche à propos de ce transfert de Marco Verratti et des manoeuvres du PSG. Le président de la Liga a alors lâché : « Cet été, Marco Verratti a été vendu pour 40M€ au Qatar. Force est de constater que c’est un transfert qui n’est pas très clair ».

« Sauver le fair-play financier »