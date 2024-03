Le PSG s'active pour le transfert d'un phénomène !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le prochain mercato estival, le PSG devrait tenter de poursuivre sur sa lancée avec son nouveau projet, basé sur le recrutement de jeunes talents. Dans cette optique, le club parisien serait notamment dans le coup pour le transfert de Roony Bardghji (18 ans), considéré comme l'un des plus grands espoirs en Europe.

Depuis l'été dernier, le PSG a entamé un nouveau projet qui consiste à recruter des joueurs d'avenir. C'est dans cette optique que Bradley Barcola et Manuel Ugarte sont arrivés lors du précédent mercato estival, tandis que Luis Campos s'est tourné vers le Brésil cet hiver pour obtenir les transferts de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Et ce n'est pas encore terminé.

Départ de Mbappé : Un coup de pression lancé au PSG ? https://t.co/bNUMmSOEEr pic.twitter.com/z0kKRIcBtp — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Le PSG dans le coup pour Roony Bardghji ?

En effet, d'après les informations du compte X PSGInside-Actus , le PSG s'intéresserait de près à la situation de Roony Bardghji. L'ailier droit de 18 ans, qui évolue au FC Copenhague, est régulièrement présenté comme l'un des plus grands cracks de sa génération. Le club danois essaie donc de prolonger son contrat qui s'achève en décembre 2025. Mais les discussions n'avancent pas pour le moment.

La concurrence est déjà énorme

Néanmoins, le PSG n'est pas le seul club européen à surveiller la montée en puissance de l'international espoir suédois. Le FC Barcelone ou encore le Sporting CP seraient également intéressés par Roony Bardghji qui pourrait bien être l'un des joueurs à suivre lors du prochain mercato.