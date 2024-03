Attaqué, le PSG fait une annonce improbable

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, le staff médical du PSG est régulièrement pointé du doigt, notamment à cause de la gestion de certaines blessures. Cependant, au club de la capitale, on ne semble pas avoir conscience de problèmes, et pour appuyer son argumentaire, les Parisiens utilisent Transfermarkt.

L'été dernier, le PSG a choisi de changer son staff médical. Christophe Baudot a été remplacé par Patrick Flamant, qui était en poste au Toulouse FC, mais qui a surtout l'avantage de bien connaître Luis Campos pour avoir travaillé avec lui à Lille et Monaco.

Le staff médical du PSG fait polémique

Cependant, ce n'est pas pour autant que le staff médical fait l'unanimité. En effet, comme l'explique L'EQUIPE , la gestion de plusieurs blessures pose question, au point que Patrick Flamant soit remis en question. « Le docteur Flamant est un bon mec mais il est perdu. Il n'a jamais exercé dans un club où il y a une telle pression, de tels enjeux. Et encore, Neymar et Messi sont partis », raconte un familier du PSG auprès du quotidien.

Le PSG utilise Transfermarkt pour se défendre