Le PSG s’active en coulisses, un dossier du mercato est relancé

Pierrick Levallet

Cet hiver, le PSG souhaitait faire venir Hakim Ziyech pour se renforcer dans le secteur offensif. Mais finalement, le transfert avait été avorté à la dernière minute. Toutefois, Luis Campos ne l'aurait pas oublié et continuerait de travailler pour le faire venir dans la capitale. Le conseiller football parisien avancerait d'ailleurs dans le bon sens dans ce dossier.

Après le nouveau revers subi en Ligue des champions, le PSG devrait à nouveau agiter le mercato estival. Le club de la capitale aurait l’intention de recruter du lourd pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Le secteur offensif serait notamment concerné par le recrutement que Luis Campos préparerait. Le conseiller football parisien aurait d’ailleurs réactivé l’un de ses anciens dossiers.

PSG : Dilemme pour l’après-Galtier, il peut faire une fleur à Mbappé https://t.co/vbJ9tePoq8 pic.twitter.com/1GdL74yYBn — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Le PSG n’a toujours pas oublié Ziyech

En effet, le Portugais n’aurait toujours pas tiré un trait sur Hakim Ziyech. Luis Campos souhaitait le faire venir cet hiver, mais le transfert avait finalement été avorté dans les ultimes minutes du mercato hivernal. Chelsea a envoyé les mauvais documents à trois reprises et une fois le bon dossier reçu, il était trop tard pour le PSG. La formation parisienne voudrait néanmoins retenter sa chance, surtout que le Marocain ne serait plus vraiment désiré à Chelsea. Luis Campos avancerait d’ailleurs dans le bon sens dans ce dossier.

Campos avance dans le bon sens