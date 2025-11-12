Le PSG remplace «le meilleur du monde», c'est le choc !

L'été dernier, le PSG a fait le choix de recruter Lucas Chevalier pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Une décision largement commentée et qui continue de ne pas faire l'unanimité. Jérôme Alonzo défend toutefois l'ancien portier du LOSC, rappelant qu'il n'est pas évident de remplacer «le meilleur du monde».
C'est probablement le choix le moins attendu de l'été sur le mercato. Malgré une seconde partie de saison exceptionnelle, le PSG a choisi de ne pas conserver Gianluigi Donnarumma, vendu à Manchester City, et remplacé par Lucas Chevalier à Paris. Recruté pour 55M€, bonus compris, l'ancien portier du LOSC connaît d'ailleurs des débuts compliqués à Paris, mais Jérôme Alonzo n'est pas surpris.
Chevalier remplace «le meilleur gardien du monde»
« Quand tu dois passer derrière Gigio Donnarumma, qui est le meilleur gardien du monde et qui, en plus, vient de te faire gagner la Ligue des champions, on ne peut pas dire que l’héritage soit simple », lâche l'ancien gardien de but du PSG dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.
«On ne peut pas dire que l’héritage soit simple»
« À Paris, il faut que tu arrêtes tout, même quand tu ne peux rien faire. Il y aura toujours des mecs qui oseront demander pourquoi il n’a pas sorti une frappe de mammouth inarrêtable en pleine lucarne, comme celle d’Aleix Garcia l’autre jour à Leverkusen par exemple », ajoute Jérôme Alonzo.