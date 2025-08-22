Le PSG recrute le joueur parfait, Luis Enrique valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une longue attente, le PSG a finalement obtenu la signature d’Illia Zabarnyi qui a débarqué en provenance de Bournemouth pour environ 66M€ bonus compris. L’international ukrainien a d’ailleurs fait ses grands débuts à Nantes la semaine dernière. Et après la victoire parisienne (1-0), Luis Enrique n’a pas caché sa joie de pouvoir compter sur un joueur dont le profil répond parfaitement à ce qu’il attend.

Après avoir mis longtemps à lancer son mercato, le PSG a finalement lâché 66M€, bonus compris, pour recruter Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Le défenseur central de 22 ans débarque avec l’objectif de concurrencer Marquinhos et à terme, le remplacer. L’Ukrainien a d’ailleurs disputé sa première rencontre sous les couleurs parisiennes dimanche lors de la victoire à Nantes (1-0). Et Luis Enrique estime qu’il s’agit de la recrue parfaite.

Luis Enrique s’enflamme pour Zabarnyi « Les conditions physiques et techniques de Zabarnyi sont parfaites pour le style de jeu que j’aime », s’était enflammé l’entraîneur du PSG en conférence de presse après la victoire à Nantes (1-0), avant d’en rajouter une couche.