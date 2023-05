Le PSG reçoit une réponse sur le mercato, Mbappé peut rêver

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Eblouissant mercredi soir lors de la large victoire de Manchester City contre le Real Madrid (4-0), Bernardo Silva en a profité pour évoquer son avenir et notamment l'intérêt persistant du PSG. Auteur d'un doublé, l'international portugais laisse d'ailleurs planer le doute et ne semble fermer aucune porte. Mais il faudra attendre la fin de la saison pour connaître son choix.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a fait de Bernardo Silva sa grande priorité pour cet été. Et la prestation du Portugais mercredi soir, auteur d'un doublé contre le Real Madrid (4-0), n'a pas du faire changer d'avis la direction parisienne. D'ailleurs, l'ancien joueur de l'AS Monaco a évoqué son avenir après la large victoire de Manchester City.

Transferts : Un prodige enflamme l’Europe, le PSG passe à l’action https://t.co/cYEb7z8lA0 pic.twitter.com/8N3dKmEC3W — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Bernardo Silva laisse planer le doute pour son avenir

« Le programme, c'est de bien terminer la saison, gagner la Premier League, essayer contre United en finale de FA Cup, et ensuite l'Inter. Après, l'été, on verra ce qu'il va se passer », lance l'international portugais au micro de Canal+ , avant de revenir sur la démonstration de Manchester City face au Real Madrid.

«C'était une belle soirée pour nous»