Le PSG reçoit une grande réponse pour ce cadre de Deschamps

Thibault Morlain

Tandis que Manuel Ugarte et Marco Asensio doivent s'engager dans les prochaines heures avec le PSG, Luis Campos travaille sur d'autres dossiers. En défense centrale, en plus de Milan Skriniar, il est question d'un transfert de Lucas Hernandez. Mais voilà que le Bayern Munich a mis les choses au point pour l'international français.

Cadre de l'équipe de France de Didier Deschamps et actuellement au Bayern Munich, Lucas Hernandez aurait des envies d'ailleurs. Malgré un contrat jusqu'en 2024, le défenseur central se verrait bien rejoindre le PSG. Le club de la capitale travaillerait d'ailleurs sur le transfert de Lucas Hernandez. Mais encore faut-il tomber d'accord avec le Bayern Munich...

« J'avais l'impression qu'il se sentait bien ici »

L'avenir de Lucas Hernandez fait énormément parler. De l'autre côté du Rhin, le président du Bayern Munich a d'ailleurs pris la parole. Pour Bild , Herbert Hainer a confié : « De ce que j'ai vu durant les célébrations du titre, j'avais l'impression qu'il se sentait bien ici ».

« J'espère qu'il reste avec nous »