Le PSG reçoit un message au Real Madrid pour son mercato !

Au Real Madrid, la concurrence semble plus relevée que jamais dans le secteur offensif. Une situation qui pourrait donc avoir des conséquences pour l'avenir de Rodrygo dont le nom circule un peu partout en Europe, notamment du côté du PSG. Cependant, lors de son passage en conférence de presse, Xabi Alonso s'est montré catégorique, assurant que l'ailier brésilien était focus à 100% sur le Real Madrid.

Entre Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Endrick, Arda Güler, Franco Mastantuono, Brahim Diaz, Rodrygo ou encore l'éclosion du jeune Gonzalo Garcia, les places vont valoir très cher dans le secteur offensif du Real Madrid. A tel point qu'il pourrait y avoir des victimes d'ici la fin du mercato.

Rodrygo affole l'Europe Et celui qui semble le plus concerné par un départ et Rodrygo. Très utilisé avant l'arrivée de Kylian Mbappé, l'ailier brésilien est la principale victime de la signature de l'ancien attaquant du PSG, au point que son nom circule régulièrement sur le mercato. Manchester City, Arsenal, Liverpool, mais également le PSG seraient ainsi attentifs à la situation de Rodrygo.