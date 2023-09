Le PSG reçoit un hommage spécial sur son mercato !

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a été très actif sur le mercato estival et n’a pas hésité à dépenser de grosses sommes afin de renouveler son effectif. Après une première année très décevante au sein du club parisien, le conseiller sportif Luis Campos était forcément très attendu cet été. Selon l’ancien Parisien Jérôme Rothen, le Portugais a réussi son pari avec un mercato estival très cohérent.

Après quatre matchs disputés, le PSG version Luis Enrique impressionne déjà. Après deux matchs de rodage face à Lorient (0-0) puis face à Toulouse (1-1), la formation parisienne a déroulé face au RC Lens au Parc des Princes (3-1), puis face à l’OL (1-4) dimanche dernier. Si le nouvel entraîneur du PSG s’est appuyé sur des cadres du vestiaire comme Marquinhos ou encore Kylian Mbappé jusque-là, de nombreuses recrues ont su apporter leur pierre à l’édifice en ce début de saison.

«On s'identifie plus facilement à cette équipe»

Pour Jérôme Rothen, le conseiller sportif du PSG Luis Campos a réalisé un mercato estival très abouti. « Le virage que devait prendre le PSG l'année dernière a finalement été pris cette saison, et c'est au mérite de Luis Campos. Il a fait évoluer des choses en interne. J'ai critiqué le vestiaire du PSG l'année dernière, et là, le club a pris une nouvelle direction. Il a ramené des joueurs français, on s'identifie plus facilement au PSG aujourd'hui. On parle français dans le vestiaire, et non pas que Portugais. On s'identifie plus facilement à cette équipe. On sent des joueurs investis et fiers de mettre le maillot du PSG. Le directeur sportif est responsable de ça » , déclare l’ancien joueur également de l’AS Monaco au micro de Rothen s’enflamme .

«Il a fait son autocritique par rapport à l'année dernière»