Il confirme, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato

Arrivé cet été au PSG en provenance du Bayern Munich contre un montant de 50M€ bonus compris, Lucas Hernandez s’est rapidement imposé à Paris. Évoluant actuellement dans le couloir gauche de la défense du club parisien, le joueur de 27 ans peut également jouer défenseur central. Une polyvalence qu’apprécie l’ancien latéral gauche des Bleus Bixente Lizarazu.

Cet été, le PSG a dynamité le mercato estival en recrutant pas moins de douze nouveaux joueurs. Parmi eux figure notamment Lucas Hernandez. Arrivé en provenance du Bayern Munich contre 50M€, le défenseur français de 27 ans a réalisé quatre premières rencontres très intéressantes avec le club parisien au poste de latéral gauche.

Lucas Hernandez de retour en Bleu neuf mois après

Alors que l’équipe de France affronte l’Irlande ce jeudi dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024, Lucas Hernandez serait pressenti pour démarrer titulaire au poste de défenseur central. Victime d’une rupture des ligaments croisés lors du premier match des Bleus lors du dernier mondial au Qatar face à l’Australie, le joueur arrivé cet été au PSG va retrouver Didier Deschamps et ses partenaires avec une titularisation plus de neuf mois après cette terrible blessure.

« Il a le duel dans le sang »