Le PSG recale une star, un pacte est révélé pour son transfert

Désireux de mettre la main sur un nouveau buteur, le PSG a tenté sa chance pour Harry Kane cet été. Finalement, le club de la capitale a lâché l'affaire pour des raisons économiques et l'attaquant de 30 ans a fini par signer au Bayern Munich. D'ailleurs, le club bavarois tiendrait un accord spécial avec Tottenham.

En quête d’un nouveau buteur cet été, le PSG en a finalement recruté deux avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Mais avant de mettre la main sur le Français et le Portugais, la formation parisienne lorgnait sur Harry Kane. L’international anglais était à la recherche d’un nouveau challenge et avait donc ouvert la porte à un départ de Tottenham.

Le PSG avait donc tenté sa chance. Mais comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité, les Rouge-et-Bleu ont fini par lâcher l’affaire pour des raisons économiques. Harry Kane se montrait notamment trop gourmand sur le plan financier. Finalement, le buteur de 30 ans a signé au Bayern Munich contre un chèque de 95M€. Et depuis le début de saison, le capitaine des Three Lions brille sous ses nouvelles couleurs (21 buts et 7 passes décisives en 16 matchs). D’ailleurs, le pensionnaire de Bundesliga tient un accord spécial avec le club de Premier League.

