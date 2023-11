Avant Mbappé, il interpelle le Real Madrid pour un transfert

Pierrick Levallet

En fin de contrat à l'issue de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé fait encore couler beaucoup d'encre. Son avenir demeure toujours incertain. Le Real Madrid se tiendrait alors à l'affût dans ce dossier. Mais en attendant que la star de 24 ans tranche pour son avenir, le club madrilène pourrait tenter sa chance avec un autre joueur de Didier Deschamps.

À quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé affole encore le marché des transferts. Le PSG entend bien prolonger sa star de 24 ans. Mais pour le moment, l’international français n’a toujours pris aucune décision pour son avenir. Le Real Madrid suivrait ainsi ce dossier de très près, malgré les récentes rumeurs comme quoi le club madrilène aurait choisi de ne pas le recruter.

Real Madrid - PSG : Un nouvel obstacle pour Kylian Mbappé ? https://t.co/sT3chNzyXK pic.twitter.com/iSgwixGHrz — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Mbappé agite toujours le mercato

Florentino Pérez joue la montre et attendrait d’avoir plus de clarté sur la situation de Kylian Mbappé avant de passer à l’action. En attendant, le président du Real Madrid explore le marché des transferts à la recherche d’autres jolis coups. Et ces dernières heures, un joueur de Didier Deschamps aurait été proposé aux Merengue .

Khéphren Thuram au Real Madrid ?