Le PSG recale un grand nom, voilà la raison

L'arrivée de Luis Enrique au PSG serait quasiment actée. L'ancien coach du FC Barcelone serait sur le point de parvenir à un accord total avec la direction parisienne. Mais selon toute vraisemblance, le technicien espagnol n'était pas le premier choix du PSG. Le club de la capitale avait pensé à Julian Nagelsmann, mais son discours n'a pas convaincu le Qatar.

Le feuilleton sur la succession de Christophe Galtier touche à sa fin. Comme le confirme RMC Sport ce lundi, le poste laissé vacant par le technicien français devrait revenir à Luis Enrique, ancien sélectionneur de l'Espagne et du FC Barcelone. Le tacticien ibérique aurait discuté, à de nombreuses reprises, avec Nasser Al-Khelaïfi et aurait été convaincu par le projet présenté. Dans les prochains jours, Luis Enrique devrait se rendre à Paris pour régler les ultimes détails et boucler sa venue dans la capitale.

Avant Luis Enrique, il y avait Nagelsmann

Le choix Luis Enrique provient exclusivement de Doha, et notamment de Nasser Al-Khelaïfi, qui a initié ce dossier il y a plusieurs semaines. Pourtant, l'Espagnol ne semblait être qu'un plan B. Car ces derniers jours, le PSG avait accéléré les négociations avec un autre coach : Julian Nagelsmann. L'ancien coach du Bayern Munich aurait été tout proche de signer avec le club parisien. Ce dernier aurait même contacté Thierry Henry pour lui demander d'occuper un rôle dans son staff. Mais malheureusement, les négociations ont pris fin. Pour quelles raisons ? Les versions divergent.

Nagelsmann, les raisons de l'échec