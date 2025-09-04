Le PSG rate le transfert du «nouveau Vinicius» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme l'un des plus grands espoirs du football brésilien, Willian Estevao a longtemps été annoncé proche de s'engager le PSG. Finalement, le crack de Palmeiras s'est engagé avec Chelsea où il réalise des débuts très impressionnants. Recruté cet été par les Blues. Joao Pedro est déjà conquis par son jeune compatriote.

A l'affût sur le mercato pour recruter les plus grands talents du football mondial, le PSG avait notamment tenté le coup pour Willian Esteavo. Le crack de Palmeiras était alors vu comme l'un des plus grands talents du football brésilien et se retrouvait dans le viseur des meilleurs clubs européens dont le FC Barcelone, le Real Madrid et donc le PSG. Cependant, c'est Chelsea qui a raflé la mise en lâchant plus de 60M€. Et Willian Esteavo ne déçoit pas son début. Recruté cet été par les Blues, Joao Pedro présent d'ailleurs l'ancien crack de Palmeiras, qu'il épaule au quotidien aux côtés d'un autre brésilien de Chelsea, Andrey Santos.

Joao Pedro s'enflamme pour Willian Estevao « Je connais Andrey depuis plus de huit ans, car nous avons le même sponsor. Andrey est drôle, nous plaisantons beaucoup. Estêvão est timide. Il a du mal à s'adapter. J'essaie de le pousser à demander son petit-déjeuner en anglais. Parfois, l'entraînement est trop long pour lui et il se sent fatigué avant la salle de sport. Je n'ai pas toujours besoin d'aller à la salle, mais je l'accompagne parce que c'est très important pour lui. Il sait à quel point la Premier League est physique. Andrey et moi le poussons », lance-t-il dans une interview accordée au London Evening Standard.