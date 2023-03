Le PSG prépare une opération surprise, un grand ménage à prévoir ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG pourrait rapatrier l'un de ses anciens espoirs. En fin de contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot serait présent sur la short-list des dirigeants parisiens. Pour Jérôme Rothen, le club de la capitale pourrait réaliser un joli coup. Mais pour boucler ce transfert, le PSG doit, nécessairement, faire le ménage dans son vestiaire.

Selon certaines sources, le mercato du PSG pourrait prendre un accent français. Cela tombe puisque de nombreux joueurs tricolores brillent sur le vieux continent. C'est notamment le cas d'Adrien Rabiot, en grande forme sous le maillot de la Juventus. A en croire la presse italienne, l'international français serait courtisé par le PSG, qui pourrait lui proposer de revenir quatre ans après son départ. Pour Jérôme Rothen, l'équipe parisienne réaliserait un joli coup.

Transfert : Catastrophe pour le PSG, plombé par cette recrue https://t.co/pGusC9E7wg pic.twitter.com/2TrtFMgPh0 — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

« C’est une bonne affaire »

« Je pense que c’est une bonne opération. Autant on a pu le critiquer à la fin à Paris où il était souvent dans la nonchalance, autant là depuis maintenant plus d’un an et peut-être même deux ans c’est changement d’état d’esprit. Il bosse, il ne fait pas de vagues dans les médias et il est performant. C’est le meilleur à la Juve, c’est quasiment le joueur le plus régulier en équipe de France au milieu, donc oui c’est une bonne affaire » a confié l'ancien joueur du PSG au micro de RMC.

Un ménage inévitable au PSG ?