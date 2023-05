Le PSG prépare une folie pour Neymar, Mbappé connaît ça !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se séparer de Neymar cet été, le PSG a également pleinement conscience qu'il sera difficile de se séparer du Brésilien par le biais d'un transfert définitif alors que son contrat court jusqu'en 2027. Par conséquent, d'après L'EQUIPE, le club de la capitale envisagerait de prêter son numéro 10. Un type transaction peu commun avec des joueurs de cette dimension, mais ce ne serait toutefois pas une première..

Lukaku, Felix, Falcao... Chelsea est un habitué

Bien avant que le PSG n'envisage le prêt de Neymar, Chelsea avait tenté de relancer une star sur le déclin. En 2015, les Blues tentent de relancer Radamel Falcao, qui sort d'un premier prêt décevant à Manchester United. Un échec pour le Colombien qui ne disputera que 12 matches avec le club londonien, mais se relancera à son retour à l'AS Monaco. Plus récemment, Chelsea a refait le coup en obtenant le prêt de Joao Felix lors du précédent mercato d'hiver. Recruté à prix d'or (127M€) par l'Atlético de Madrid en 2019, le jeune portugais tente de se relancer chez les Blues . C'est pour l'instant mitigé. Dans le sens inverse, le club londonien a également usé du prêt dans l'espoir de récupérer une star en grande forme. Il s'agit de Romelu Lukaku. Prêté à Everton en 2013, le Belge cartonne au point d'être transféré définitivement chez les Toffees . Il revient finalement à Chelsea en 2021 pour 113M€ en provenance de l'Inter Milan... et sera de nouveau prêté une saison plus tard aux Nerazzurri .

Coutinho, James... Le Bayern tente sa chance

Le Bayern Munich n'est pas en reste et a tenté ces dernières saisons de profiter des méformes de certaines stars de Liga. Ainsi, en 2017, le club bavarois obtient le prêt de James Rodriguez pour deux saisons. En difficulté au Real Madrid, le Colombien se relance en Allemagne sans toutefois tout exploser. D'ailleurs il ne sera pas conservé après ses deux saisons et rejoindra Everton. Au Bayern Munich, James Rodriguez est d'ailleurs remplacé par Philippe Coutinho qui débarque lui aussi sous la forme d'un prêt en provenance du FC Barcelone où son transfert a tourné au fiasco total. Mais là encore, ce ne sera pas totalement concluant.

C’est confirmé, le PSG a un plan fou pour Neymar https://t.co/TcywXWCuAb pic.twitter.com/9aJe6NMA2k — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Bale, Torres, Lampard... Les prêts de la dernière chance

Des stars en fin de carrière ont également tenté de profiter d'un prêt pour réaliser un dernier défi. C'est ainsi que durant l'été 2014, Frank Lampard quitte Chelsea après 13 ans pour s'engager avec le New York City FC... qui prête l'international anglais dans la foulée à Manchester City. Une 20e et dernière saison en Premier League qui ressemblera à une pré-retraite malgré un but contre... Chelsea. A la même période, Fernando Torres va également enchaîner les prêts. Appartenant aux Blues , il rejoint l'AC Milan durant l'été 2014. Le club lombard le recrute définitivement six mois plus tard et le prête dans la foulée à l'Atlético de Madrid pour 18 mois. Enfin, Gareth Bale tentera également de relancer sa carrière. En 2020, le Real Madrid le prête ainsi à Tottenham. Sans réussite.

Mbappé, l'exception

Mais il existe un autre type de prêt, celui avec option d'achat qui permet de décaler le paiement d'un transfert d'une saison. C'est la stratégie qu'avait notamment adopté le PSG pour recruter Kylian Mbappé durant l'été 2017. Quelques semaines après Neymar, le club de la capitale obtient effectivement le prêt du crack de Bondy avec une option d'achat quasiment obligatoire de 180M€. Reste désormais à savoir si le nom du Brésilien s'ajoutera à cette liste dans les prochains mois.