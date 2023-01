Le PSG prépare un transfert surprise en Ligue 1

Amadou Diawara

Comme annoncé par le PSG au début du mois de janvier, Ayman Kari a signé son premier contrat professionnel à Paris. Malgré tout, le crack de 18 ans ne devrait pas finir la saison au Parc des Princes. En effet, Ayman Kari pourrait être envoyé dans un autre club de Ligue 1 d'ici la fin du mercato hivernal.

Alors qu'il fait partie des meilleures pépites du PSG, Ayman Kari a été récompensé de ses efforts au début du mois de janvier. En effet, le club de la capitale a annoncé que son crack de 18 ans avait signé son premier contrat professionnel sous les couleurs rouge et bleu. Toutefois, Ayman Kari ne devrait pas finir la saison au PSG pour autant.

Ayman Kari sur le départ au PSG ?

Selon les informations de Goal , le PSG pourrait prêter Ayman Kari jusqu'à la fin de la saison pour emmagasiner du temps de jeu au plus haut niveau. A en croire le média français, la pépite de 18 ans serait emballé par l'idée de rejoindre un nouveau club temporairement pour s'aguerrir. Et alors qu'il serait suivi de près par plusieurs clubs français et étrangers, Ayman Kari préférerait rester dans l'hexagone.

Ayman Kari prêté en Ligue 1 ?