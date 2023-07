Le PSG prépare un grand ménage, c’est la douche froide

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG a un effectif trop large et l’une des priorités de Luis Campos est de faire le ménage. Julian Draxler, qui sort d’une saison noire au Benfica Lisbonne, est poussé vers la sortie. L’international allemand aurait déjà dit non à Hoffenheim mais deux clubs turcs pourraient prochainement passer à l’action.

Avec déjà six recrues, le PSG n’a pas perdu de temps sur ce mercato estival. Néanmoins, le club de la capitale a une grande mission toujours en cours : dégraisser l’effectif. L’an passé, l’objectif était le même et le PSG avait réussi à se séparer de plusieurs poids lourds… mais en prêt.

Draxler est poussé vers la sortie

Un an plus tard, ils sont de retour. Le PSG n’a pas changé d’avis, tout le monde peut partir. Surtout Julian Draxler qui sort d’une saison plus que compliquée avec le Benfica Lisbonne. Blessé depuis des mois, l’international allemand est au fond du trou.

Non à l’Allemagne, oui à la Turquie ?