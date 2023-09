Le PSG prépare encore une bombe après le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement critiqué la saison passé pour son recrutement peu concluant, Luis Campos semble avoir rectifié le tir cet été avec un mercato plutôt convaincant réalisé à la tête du PSG. Pourtant, l'avenir du conseiller sportif portugais semble plus que jamais s'assombrir du côté du Parc des Princes et son départ serait dans les tuyaux.

Difficile de savoir dès aujourd'hui sur le recrutement du PSG est une réussite, et il faudra attendre les grands rendez-vous de Ligue des Champions pour affirmer que le travail de Luis Campos a été parfaitement accompli. Mais en attendant, une chose est sûre : le conseiller sportif du club de la capitale n'a pas chômé avec pas moins de douze nouvelles recrues attirées cet été au PSG (Skriniar, Asensio, Ugarte, Kang-In Lee, Hernandez, Ndour, Xavi Simons, Tenas, Ramos, Dembélé, Barcola et Kolo Muani).

Le PSG éjecte une star, son mercato s’emballe https://t.co/uohpu3xDA2 pic.twitter.com/FO27hGUCU7 — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

Luis Enrique a rendu hommage à Campos

D'ailleurs, interrogé samedi en conférence de presse, Luis Enrique n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à Luis Campos ainsi qu'à son président, Nasser Al-Khelaïfi, pour ce mercato ambitieux : « C'est clair que je suis satisfait. C'est un mercato exceptionnel. Le président et la direction sportive avec Luis Campos ont été merveilleux. Ce ne pouvait pas être un meilleur mercato. Toutes mes demandes ont été satisfaites. Chaque poste est doublé, maintenant c'est aux joueurs et au staff de rendre la confiance accordée par le club », a lâché l'entraîneur du PSG. Et pourtant...

Luis Campos toujours menacé ?

Le Parisien annonce dans ses colonnes, en dépit des belles promesses du recrutement réalisé cet été, que Luis Campos serait toujours autant menacé. Les méthodes du conseiller sportif ne feraient pas l'unanimité au sein du PSG, et il aurait même plusieurs ennemis en interne. Des discussions au sujet de son futur devraient avoir lieu prochainement, mais un changement semble donc envisagé par les hautes instances du PSG à ce poste. Affaire à suivre...