PSG : Un mercato «exceptionnel», Luis Enrique vide son sac

Thomas Bourseau

Le PSG s’est considérablement renforcé cet été et ce, à toutes les lignes de l’effectif entraîné par Luis Enrique. De quoi permettre à l’entraîneur espagnol de tirer son chapeau aux artisans du recrutement qu’ont été Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi qui ont selon lui bâti pour l'avenir du PSG.

Luis Enrique a débarqué au PSG en juillet dernier en y signant un contrat courant jusqu’en juin 2025. Pour son premier mercato en tant que coach du club parisien, Enrique a témoigné de pas moins de dix recrues dont deux en toute fin de mercato.

«Le président et la direction sportive avec Luis Campos ont été merveilleux»

Randal Kolo Muani et Bradley Barcola sont venus renforcer le secteur offensif et les rangs du PSG. De quoi amplement satisfaire Luis Enrique. « C'est clair que je suis satisfait. C'est un mercato exceptionnel. Le président et la direction sportive avec Luis Campos ont été merveilleux. Ce ne pouvait pas être un meilleur mercato. Toutes mes demandes ont été satisfaites. Chaque poste est doublé, maintenant c'est aux joueurs et au staff de rendre la confiance accordée par le club ».

«On a monté un projet sur l’avenir»