L’OM le contacte, il n’hésite pas une seconde pour son transfert

Thibault Morlain

Avec l’arrivée de Marcelino, l’OM est donc reparti sur un nouveau projet. Il a alors fallu bâtir un effectif à l’image de l’Espagnol. Pablo Longoria s’est activé sur le marché des transferts pour offrir de nombreux renforts à son entraineur. Ça a notamment été le cas avec Renan Lodi. Le latéral gauche brésilien est arrivé de l’Atlético de Madrid. Et visiblement, Lodi n’aurait pas trainé pour dire oui à l’OM.

Cet été, l’OM s’est considérablement renforcé. Avec les départs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac, le club phocéen avait un besoin urgent au poste de latéral gauche. Renan Lodi est alors arrivé de l’Atlético de Madrid, peu de temps après Geoffrey Kondogbia. En échange d'un chèque d’environ 13M€, l’OM s’est ainsi offert les services de Lodi, immédiatement séduit par le projet proposé par les Phocéens.



« Il a tout de suite été séduit par la possibilité de rejoindre l’OM »

Ancien attaquant du LOSC et désormais intermédiaire entre l’Europe et le Brésil, Tulio De Melo est intervenu dans le cadre de ce transfert de Renan Lodi à l’OM. Pour L’Equipe , il a alors révélé : « Il a tout de suite été séduit par la possibilité de rejoindre l'OM, pour jouer l'Europe dans un grand club, une ambiance magnifique. Marseille était plus attractif que toutes les autres options qu'il avait. Je lui ai dit, si tu vas à l'OM, que tu fais des bons matches, tu vas en sélection, c'est obligé. Renan fait toujours des choix sportifs ». Voulant jouer l’Europe avec l’OM, Renan Lodi va toutefois devoir se contenter de l’Europa League puisque le club phocéen a été éliminé dès le 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos.

« Il attirait déjà l'attention au Brésil »