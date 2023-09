Mercato : Problème pour cette recrue du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en tout début de mercato estival après la fin de son contrat au Real Madrid, Marco Asensio a donc changé de vie en débarquant en Ligue 1. Et le milieu offensif espagnol avoue que ce changement brutal n'a pas été évident pour lui et sa famille au moment d'arriver dans l'Hexagone.

Au même titre que Milan Skriniar et Cher Ndour, Marco Asensio s'était engagé libre au PSG en tout début de mercato estival, lui qui était arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid. Un choix de carrière audacieux de la part du milieu offensif espagnol, qui va donc évoluer pour la première fois de sa carrière hors de son pays.

« Cela a été un peu compliqué »

Interrogé par beINSPORTS , Marco Asensio avoue avoir rencontré quelques difficultés après son arrivée au PSG au début de l'été : « Il fallait se poser et trouver une nouvelle maison avec ma femme. On ne connaissait personne et la langue était nouvelle. Cela a été un peu compliqué au début », confie le milieu offensif de 27 ans.

« Les gens nous ont bien accueilli »