Le PSG prépare du lourd pour Mbappé, l’annonce qui relance tout

En quête d’un nouvel avant-centre afin que Kylian Mbappé puisse tourner autour de lui, le PSG penserait entre autres à Romelu Lukaku selon Le Parisien. Pour autant, Mauricio Pochettino pourrait contrecarrer les plans du club de la capitale.

Un attaquant axial pour le PSG ? Depuis la nomination de Luis Campos en tant que conseiller en juin 2022, la volonté du dirigeant parisien est de mettre la main sur un buteur autour duquel Kylian Mbappé pourrait tourner. En vain, puisque toutes les pistes activées par Campos ont échoué depuis, que ce soit Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca, Marcus Rashford ou encore Rafael Leão l’été dernier, option toujours prise en considération par le PSG comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 17 avril dernier.

Le PSG garderait un oeil sur Lukaku

D’après Le Parisien, la priorité du PSG dans ce secteur de jeu serait Harry Kane. L’une des alternatives du meilleur buteur de l’histoire de Tottenham serait Romelu Lukaku. Prêté par Chelsea à l’Inter, l’international belge pourrait revenir chez les Blues bien que l’administrateur délégué de l’Inter, à savoir Giuseppe Marotta, ait affirmé que Lukaku gardait une place spéciale pour le club nerazzurro dans son coeur dernièrement. Le PSG est donc dans le flou pour ce qui est du dossier Romelu Lukaku.

