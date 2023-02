Le PSG pousse pour Messi, le Qatar va être fixé

Pierrick Levallet

En fin de contrat à l'issue de la saison, Lionel Messi se rapproche de plus en plus d'une prolongation au PSG. Luis Campos tiendrait déjà un accord avec le père de l'Argentin autour de la durée du contrat. Reste maintenant à finaliser les autres détails du bail du joueur de 35 ans. Et le Qatar devrait être bientôt fixé.

Plus le temps passe, plus le PSG semble toucher au but avec la prolongation de Lionel Messi. Luis Campos n’a jamais caché son envie d’étendre l’engagement de La Pulga , qui arrive à son terme à l’issue de la saison. Le conseiller football parisien avait d’ailleurs entamé les négociations avant la Coupe du monde. L’Argentin voulait attendre que la Coupe du monde soit passée avant de discuter de son avenir. De son côté, le PSG se veut optimiste dans ce dossier comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Et la direction parisienne devrait être fixée très prochainement.

Le clan Messi pète les plombs, le Barça hallucine https://t.co/4DX9P74oUR pic.twitter.com/5GCTJN297b — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Réunion décisive pour la prolongation de Messi

À en croire les informations de SPORT , une réunion serait prévue dans les prochains jours pour la prolongation de Lionel Messi. Et cette dernière pourrait être décisive dans ce dossier. Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi, La Pulga et Jorge Messi devraient être présents. Et ce serait lors de cette rencontre que les bases du contrat et l’offre financière devraient être finalisées. Reste maintenant à voir si le PSG et Lionel Messi arriveront à se mettre d’accord.

Le PSG envisage un coup à la Mbappé pour Messi

Le média espagnol a déjà indiqué qu’un terrain d’entente avait été trouvé entre Luis Campos et Jorge Messi au sujet de la durée du contrat du joueur de 35 ans. Le PSG envisagerait d’ailleurs d’inclure une clause similaire à celle présente dans l’engagement de Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale penserait à faire rempiler Lionel Messi pour une saison supplémentaire, mais d’inclure une année en option, qui pourrait être levée au gré de l’Argentin. À suivre...