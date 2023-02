Le Qatar prépare un coup à la Mbappé pour Messi, un accord est annoncé

Pierrick Levallet

À l'issue de la saison, Lionel Messi pourrait quitter le PSG librement. La Pulga arrive en fin de contrat et il n'a toujours pas prolongé pour le moment. Cependant, le club de la capitale continuerait de pousser pour qu'il étende son engagement. Et pour le convaincre, le PSG pourrait reproduire le même coup que celui avec Kylian Mbappé.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi voit son avenir demeurer encore assez incertain. Le PSG n’a jamais caché son envie de le prolonger. Luis Campos a d’ailleurs entamé les discussions avant la Coupe du monde. Mais l’Argentin ne voulait rien entendre avant la fin du Mondial. Maintenant que la compétition est terminée, et que le joueur de 35 ans a été sacré champion du monde, le PSG a relancé le dossier de plus belle. Le10Sport.com vous révélait d’ailleurs en exclusivité que le club de la capitale se voulait optimiste pour la prolongation de Lionel Messi. Et la direction parisienne continuerait de pousser.

Le PSG et Messi d’accord sur la durée du contrat

Selon les informations de SPORT , Luis Campos serait régulièrement en contact avec Jorge Messi, qui représente les intérêts de son fils, pour la prolongation de La Pulga . Les deux parties tiendraient d’ailleurs un pré-accord sur la durée du futur contrat de l’Argentin. Le PSG penserait à deux options pour étendre l’engagement du joueur de 35 ans. Soit Lionel Messi rempile seulement pour une année supplémentaire, soit il prolonge pour une saison avec une autre option à lever à son gré.

Un coup à la Mbappé pour prolonger Messi ?

Avec cette solution, le PSG pourrait faire le même coup qu’avec Kylian Mbappé. En mai dernier, le club de la capitale annonçait avoir prolongé l’international français jusqu’en juin 2025. Mais en réalité, la dernière année du contrat de la star de 24 ans ne serait qu’une option, que le PSG pourrait lever seulement à la volonté de Kylian Mbappé. Le club de la capitale envisagerait ainsi de faire la même chose avec Lionel Messi. À suivre...