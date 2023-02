Le PSG peut trembler, l’OM prépare un coup historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré la victoire arrachée contre le LOSC (4-3) dimanche, le PSG n’a pas soigné tous ses maux et prépare un déplacement périlleux à Marseille, deuxième de Ligue 1. Pour l’occasion, le stade Vélodrome se prépare à vibrer comme jamais, avec une affluence record prévue pour le troisième Classique de la saison.

Dimanche, le PSG a mis fin à sa série de trois défaites consécutives en arrachant sur le fil la victoire contre le LOSC (4-3), grâce à un coup franc de Lionel Messi. Un final de folie qui ne signifie pas pour autant que le club de la capitale a trouvé une solution à ses problèmes, les hommes de Christophe Galtier ayant encore été en difficulté sur la pelouse du Parc des Princes, à une semaine du choc contre l’OM.

Le PSG retrouve l’OM au Vélodrome

A l’inverse, Marseille prépare avec confiance ce troisième Classique de la saison, plus de deux semaines après avoir remporté son huitième de finale de Coupe de France contre le PSG. Dauphin de son rival historique avec cinq points de retard, l’OM doit l’emporter ce dimanche pour continuer de croire au titre, et les joueurs d’Igor Tudor pourront compter sur un stade Vélodrome en feu pour les aider.

Record historique pour l’OM