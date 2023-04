Le PSG peut paniquer, un joueur de Deschamps affole le mercato

Pierrick Levallet

N'ayant pas encore convaincu son monde depuis son arrivée au PSG, Luis Campos préparerait du lourd pour le prochain mercato estival. Le conseiller football parisien souhaiterait renforcer considérablement l'effectif de Christophe Galtier, à commencer par le secteur offensif. Dans cette optique, Luis Campos penserait à Randal Kolo Muani. Mais la concurrence serait plutôt rude sur ce dossier.

Après deux mercatos plutôt décevants, Luis Campos semble décidé à corriger le tir cet été. Le conseiller football du PSG préparerait déjà son recrutement pour la prochaine fenêtre des transferts. Il souhaiterait notamment apporter du soutien dans le secteur offensif, ce que Kylian Mbappé réclamerait depuis un certain temps maintenant.

Campos prépare du lourd pour le mercato du PSG

Dans cette optique, Luis Campos aurait quelques noms en tête. Il penserait à Victor Osimhen, mais aussi à Randal Kolo Muani. Avec 19 buts et 14 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant de l’Eintracht Francfort s’est fait remarquer sur le marché des transferts. Le PSG aimerait donc mettre la main sur lui. Mais Luis Campos ne serait pas seul sur ce dossier.

L'Europe s'emballe pour Kolo Muani