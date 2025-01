Le PSG perd «un joueur de haut niveau», ils jubilent à l’étranger !

Thomas Bourseau

Fini le banc de touche au PSG, Randal Kolo Muani est officiellement devenu, et ce temporairement comme le dicte son prêt, l’attaquant de la Juventus. Ou plus précisément, l’une des sept solutions offensives de la Vieille Dame. De quoi réjouir Thiago Motta qui n’a pas boudé son plaisir en conférence de presse.

Le Paris Saint-Germain a mis un terme au calvaire de Randal Kolo Muani. Depuis plus d’un mois, l’international français ne foulait plus aucune pelouse en tant que joueur du PSG, n’entrant clairement plus dans les plans de Luis Enrique. Son prêt à la Juventus jusqu’au terme de la saison a été officialisé cette semaine. De quoi ravir le principal intéressé, mais pas seulement.

«Nous pensons qu'il peut aider l'équipe à gagner des matches»

En conférence de presse ce vendredi, Thiago Motta a accueilli à bras ouverts Randal Kolo Muani. Un joueur tout simplement recruté afin de l’aider dans sa tâche de coach de la Juventus pour remporter le maximum de matchs pendant cette seconde moitié de saison.

« Alberto Costa et Kolo Muani ? Les deux garçons se portent très bien. Randal est disponible et nous verrons s'il commence ou non. C'est important d'avoir pris un joueur de son niveau, car nous pensons qu'il peut aider l'équipe à gagner des matches ».

«Randal est arrivé parce que nous pensons qu'il est un joueur de niveau pour la Juventus»

L’entraîneur de la Juventus est même allé plus loin. A ses yeux, lui qui est passé au PSG en tant que joueur entre 2012 et 2018, Randal Kolo Muani est tout bonnement un joueur de grande classe qui ne pourrait que servir les intérêts de la Vieille Dame dans son secteur offensif comme les propos de Thiago Motta rapportés par TMW le prouvent.

« Randal est arrivé parce que nous pensons qu'il est un joueur de niveau pour la Juventus (...). Nous avons maintenant sept attaquants. Cela dit, je sais à quel point c'est difficile pour eux, j'ai souvent été à l'intérieur. Je parle aux propriétaires, je ne parle pas pour parler. Je sais à quel point il est difficile de s'exprimer au mieux, avec tant de choses de l'autre côté qui peuvent vous faire vivre des moments difficiles. Lorsque j'ai parlé d'eux, c'est parce que je sais qu'ils ont le potentiel pour aider l'équipe. Si vous allez voir toutes les interviews, je n'ai jamais critiqué un joueur. Je n'ai jamais eu de raisons de le faire. En tant qu'entraîneur, il y a des exigences, même pour moi, aujourd'hui entraîner la Juve est une exigence quotidienne de résultats, mais ce n'était pas une critique. Ceux qui disent cela se trompent. Je connais la valeur des joueurs et, dans ce cas, des attaquants ».