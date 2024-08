Le PSG perd encore un crack, la malédiction continue au mercato

Alexis Brunet

Le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation de France et même d’Europe. Malheureusement, à cause d’une grande concurrence, bon nombre de jeunes joueurs n’ont pas la chance de pouvoir s’imposer en équipe première. C’est notamment le cas de Joane Gadou, qui va s’engager avec le RB Salzbourg. Le jeune joueur de 17 ans va donc rejoindre la longue liste des talentueux défenseurs centraux que le club de la capitale a perdus ces dernières années.

Le mercato est officiellement fini pour le PSG dans le sens des arrivées. Le club de la capitale a recruté Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Les dirigeants parisiens ont donc opté pour des jeunes joueurs à fort potentiel et non des stars. C’est notamment le cas de Désiré Doué, qui fait partie des éléments offensifs les plus prometteurs du championnat de France et qui était d’ailleurs courtisé par le Bayern Munich, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais malgré cette volonté de miser sur des jeunes cracks, le champion de France est toujours contraint de laisser partir certains de ses meilleurs joueurs de son centre de formation.

Joane Gadou va rejoindre le RB Salzbourg

Si le mercato est fermé dans le sens des arrivées, il ne l’est pas dans le sens des départs. En effet, le PSG peut encore vendre certains joueurs dans des pays où le mercato estival n’est pas encore fermé. C’est notamment le cas de l’Autriche où le marché des transferts fermera ses portes le 5 septembre. D’après les informations de L’Équipe, une jeune crack du club de la capitale devrait rejoindre le RB Salzbourg très prochainement, en la personne de Joane Gadou. Ce dernier n’a que 17 ans, mais il est vu comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs du champion de France. Malheureusement pour les dirigeants parisiens, il a donc choisi d’aller voir ailleurs pour continuer sa progression, alors qu’il lui restait un an de contrat aspirant.

Le PSG a perdu de nombreux défenseurs centraux prometteurs ces dernières années

Joane Gadou est loin d’être le premier défenseur central très prometteur que perd le PSG depuis quelques années. Toutefois, certains n’ont pas encore réussi à confirmer tout le potentiel aperçu lors de leur formation. En 2016, le club de la capitale avait malheureusement dit adieu à Mamadou Doucouré qui avait rejoint librement le Borussia Mönchengladbach et qui y évolue toujours. L’été suivant, c’est Dan Axel Zagadou qui avait décidé d’aller voir ailleurs et qui s’était engagé avec le Borussia Dortmund. Actuellement, ce dernier évolue du côté du Stuttgart. Lors de l’été 2020, Paris avait réussi à gagner un peu d’argent tout de même avec le transfert de Loïc Mbe Soh à Nottingham Forest pour 5M€, qui évolue dorénavant au Beerschot VA. Un autre départ qui avait fait mal aux supporters parisiens était celui de Tanguy Kouassi. Le central avait fait plusieurs apparitions avec les professionnels sous les ordres de Thomas Tuchel mais il avait décidé de signer son premier contrat pro avec le Bayern Munich. Depuis, il a quitté la formation de Bundesliga et il évolue avec le FC Séville. Tout comme Kouassi, Soumaïla Coulibaly avait également fait le choix de poursuivre sa carrière en Allemagne, au Borussia Dortmund. Il a par la suite été prêté en Belgique et il a fait son retour en France cet été, puisqu’il a rejoint Brest, là encore sous la forme d’un prêt. Enfin, l’exemple le plus important de la fuite de ces jeunes défenseurs centraux du PSG est sans doute El Chadaille Bitshiabu. Alors qu’il était annoncé comme le crack de la formation parisienne, le colosse de presque 2 mètres a rejoint le RB Leipzig lors de l’été 2023 pour 15M€.