Mercato : L’OM rate un gros coup de dernière minute, l’explication tombe

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir officialisé l’arrivée de Neal Maupay, l’OM aurait bien aimé recruter Ismaël Bennacer lors du dernier jour du mercato estival. Mais le club ne pouvait proposer qu’un prêt à l’AC Milan et était dans l’obligation de vendre. En ce sens, si certains ont remis la faute sur Jordan Veretout, la direction olympienne comptait surtout sur un départ de Bamo Meïté.

Natif d’Arles, Ismaël Bennacer aurait pu faire son grand retour en Provence. Dans les dernières heures du mercato estival, l’OM a essayé de s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 26 ans. Ce dernier avait même donné son accord, mais comme indiqué par La Provence, la direction olympienne ne pouvait proposer qu’un prêt à l’AC Milan, où Ismaël Bennacer est sous contrat jusqu’en juin 2027.

« Il y avait une possibilité puisque Bennacer souhaite venir à Marseille »

Pour avoir plus de marge de manœuvre, il aurait fallu que l’OM réussisse à se séparer d’un voire deux éléments joueurs. « La tendance est que Jordan Veretout reste à Marseille qui voulait le vendre pour essayer de faire Ismaël Bennacer. Il y avait une possibilité puisque Bennacer souhaite venir à Marseille », a confié le journaliste Fabrice Hawkins vendredi sur les ondes de RMC. « Il y avait un montage imaginé prêt avec une prise en charge d’une partie du salaire par l’AC Milan. Si Marseille ne fait pas de ventes, ou Jordan Veretout ou Chancel Mbemba, ça va être très compliqué de réaliser cette opération. Veretout, à l’heure où on parle, la plus grande probabilité est qu’il reste à l’OM. »

L’OM voulait se séparer de Meïté pour recruter Bennacer

Annoncé sur le départ tout au long de l’été, Jordan Veretout a été tenu pour responsable par certains supporters marseillais de l’échec du dossier Ismaël Bennacer. Mais selon La Provence, l’OM aurait surtout compté sur un départ de Bamo Meïté pour réussir à boucler cette opération et trouver un terrain d’entente avec l’AC Milan. Le club avait pourtant fermé la porte à un départ du défenseur âgé de 22 ans en début de mercato, réclamant jusqu'à 30M€ lorsque le Stade Rennais était venu aux renseignements. La piste menant à Ismaël Bennacer pourrait en revanche être réactivée l’hiver prochain.