Le PSG offre un joueur au Real Madrid : Une opération surréaliste est annoncée en Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, la presse espagnole fait état d'un intérêt du PSG pour Endrick, qui ne joue quasiment plus au Real Madrid. Mais alors que les négociations entre les deux clubs s'annoncent quasiment impossibles, les Parisiens songeraient à proposer un joueur majeur de Luis Enrique en échange du crack brésilien.

Très apprécié de Carlo Ancelotti, Endrick est très clairement la victime numéro une du changement d'entraîneur au Real Madrid. Et pour cause, Xabi Alonso ne s'appuie pas du tout sur le crack brésilien qui n'a pas disputé la moindre minute depuis le début de saison. Le nouveau coach merengue lui préfère Franco Mastantuono ou encore Arda Guler. Une situation problématique à seulement quelques mois de la Coupe du monde.

Le PSG dans le coup pour Endrick ? Et plusieurs clubs sont évidemment déjà à l'affût, à l'image du PSG. Selon les informations de Defensa Central, Luis Enrique aurait réclamé à sa direction de se pencher sur le cas de l'attaquant brésilien. Mais compte tenu des relations entre les deux clubs, surtout depuis la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, les négociations s'annoncent quasiment impossibles.