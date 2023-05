Le PSG n’en veut plus, combien faut-il vendre Neymar ? 

La rédaction

Malgré le titre de champion de France qui se profile, la saison du PSG est loin d’être réussie. Cela pourrait alors ne pas être sans conséquence et des départs sont attendus pour cet été. Les regards se tournent notamment vers Neymar. A nouveau, le Brésilien serait poussé vers la sortie et un transfert est ainsi évoqué. Mais à quel prix se séparer de Neymar ?

L’été dernier, le PSG souhaitait se séparer de Neymar. Faute de club intéressé, le Brésilien est donc resté au sein du club de la capitale. Mais voilà, quelques mois plus tard, on se retrouverait dans la même situation pour le numéro 10 parisien. Au terme d’une saison où il a de nouveau été blessé, Neymar serait encore poussé vers la sortie. Du côté de Doha, on ne voudrait plus compter sur l’ancien joueur du FC Barcelone et à l’approche du mercato estival, le feuilleton fait de plus en plus parler…

Un transfert de Neymar ?

Alors que Neymar est sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, son avenir pourrait donc s’écrire loin du Parc des Princes. Aux dernières nouvelles, ça aurait même commencé à bouger avec Manchester United. Direction donc la Premier League pour Neymar ? Mais à quel prix ? Forcément, le prix du transfert sera une question importante de ce dossier. Pour rappel, en 2017, le PSG avait lâché 222M€ pour recruter le Brésilien alors au FC Barcelone.

Prêté ou rester au PSG ?

Il faudra donc proposer une certaine somme au PSG pour espérer recruter Neymar, d’autant plus qu’il faudra également prendre en compte le salaire du Brésilien. Mais d’autres options pourraient s’offrir au club de la capitale pour espérer se séparer de Neymar. Il a ainsi également été question d’un prêt du joueur de Christophe Galtier. A moins que la solution ne soit tout simplement de conserver le joueur de 31 ans. Alors que Neymar se remet actuellement d’une blessure, il a la tête tournée vers la saison prochaine. Dans son entourage, on fait savoir qu’il a encore la possibilité de jouer au plus haut niveau. Une bonne nouvelle pour le PSG ?



Alors, combien faudrait-il vendre Neymar pour le PSG ?