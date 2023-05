PSG : Le clan Neymar souffle un incroyable deal au Qatar

Thibault Morlain

De plus en plus de questions quant à l’avenir de Neymar sous le maillot du PSG. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2027, le Brésilien est annoncé partant. Malgré tout, cela n’empêcherait pas l’entourage de Neymar de faire des affaires avec le Qatar et QSI. Et voilà que le père du Parisien serait à l’origine d'un gros projet.

Le cas Neymar est au centre des discussions en ce moment. A l’approche du mercato, l’avenir du numéro 10 du PSG anime le marché des transferts. Les rumeurs vont bon train à ce sujet et voilà que ces dernières heures, le nom de Neymar fait à nouveau parler. En effet, la presse brésilienne fait état d’un étonnant projet pour QSI avec Neymar Sr à l’origine.

QSI débarque à Santos ?

Outre le PSG, QSI a également déjà des parts dans le club portugais de Braga. Mais les Qataris entendent investir ailleurs et pas seulement en Europe. Ainsi, selon Globo , il serait question d’un possible investissement au Brésil et plus précisément au sein du club de Santos. Cela serait encore loin d’être fait et le projet n’en serait qu’à ses prémices.

Le clan Neymar comme intermédiaire

Il n’empêche que l’idée serait donc sur la table et le clan Neymar ne serait pas étranger à tout cela. Comme précisé par le média brésilien, si QSI s’intéresse à Santos, ce serait grâce à Neymar Sr, père du joueur du PSG. C’est lui qui aurait servi d’intermédiaire pour faciliter le rapprochement entre les deux parties, logique quand on sait que la carrière de Neymar a débuté sous les couleurs de Santos. Affaire à suivre…