Cette recrue du PSG a défié... Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Vitinha a quitté le Portugal et le FC Porto pour migrer vers la France du côté du PSG. Interrogé sur Cristiano Ronaldo, le milieu de terrain portugais s'est comparé à lui, et ce, en revenant sur le défi sportif de son compatriote portugais qu'il a relevé chez lui.

Etincelant sous les couleurs du FC Porto, Vitinha a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont lâché environ 41,5M€ au club portugais pour boucler son transfert.

Vitinha a relevé le défi de Cristiano Ronaldo

Sur le point de terminer sa première saison au PSG, Vitinha a accordé une interview à Prime Video ce dimanche, et ce, avant le déplacement à Auxerre (1-2). Lors de cet entretien, le milieu de terrain de 23 ans s'est comparé à son compatriote portugais Cristiano Ronaldo (38 ans).

«Je n'ai pas les mêmes abdos que Cristiano Ronaldo»