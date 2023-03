Le PSG ne veut plus le voir, une solution inattendue se présente

Axel Cornic

Victime du grand ménage opéré lors du dernier mercato estival, Leandro Paredes a été prêté à la Juventus pour la saison. Or, son option d’achat n’est plus obligatoire et à Turin on aurait d’ores et déjà décodé de le lâcher en fin de saison, avec le PSG qui devra donc trouver une nouvelle option pour se débarrasser de lui.

Proche de Lionel Messi et de Neymar, Leandro Paredes a été poussé vers la sortie la saison dernière, dans une certaine volonté de casser les clans au sein du vestiaire du PSG. L’ancien de l’AS Roma a ainsi retrouvé la Serie A avec la Juventus, mais tout ne se passe pas vraiment comme prévu.

Le PSG rêve d’un transfert légendaire, un accord relance tout https://t.co/BHyLhWwifr pic.twitter.com/Ududhr4srg — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

La Juventus ne veut pas de Paredes

Car Paredes joue peu depuis son arrivée à la Juventus, encore plus depuis son retour de la Coupe du monde. Les jeunes Nicolo Fagioli et Fabio Miretti lui sont passés devant et même le novice Enzo Barrenechea commence à lui grapiller du temps de jeu. Ainsi, les médias italiens assurent que son option d’achat de 22,5M€ ne sera pas levée avant la fin de son prêt.

Direction l’Atlético de Madrid ?