Le PSG ne veut plus de Neymar, il prépare une folie pour son avenir

Arnaud De Kanel

Au lendemain de la défaite du PSG face au Bayern Munich, une nouvelle polémique concernant Neymar a éclaté. Grand adepte du poker, l'attaquant brésilien a été aperçu à un tournoi avec plusieurs têtes d'affiches du milieu. D'ailleurs, certains d'entre-eux voient en Neymar un futur grand joueur de poker s'il venait à quitter le PSG.

Le rendement de Neymar ne satisfait toujours pas le PSG qui pourrait de nouveau le pousser vers la sortie cet été comme l'indique L'Equipe . Mais cela risque d'être très compliqué de lui trouver un club, lui qui touche environ 4M€ par mois. Avec ce nouvel échec en Coupe du monde avec le Brésil, Neymar pourrait donc dire stop de lui-même. Son plan d'après carrière est déjà tout tracé selon plusieurs joueurs de poker qui sont persuadés qu'il ferait un excellent joueur.

«Il a le mental d’un compétiteur»

« Il a le potentiel. Il a le mental d’un compétiteur car il a joué au plus haut niveau dans le foot. À partir du moment où on a joué au plus haut niveau dans un domaine, je pense que l’on a déjà un atout très important par rapport à ses concurrents. Il est passé à travers des difficultés dans le football et il a les armes pour combattre malgré des défaillances techniques », a estimé Thomas Eychenne sur RMC . Mais il n'est pas le seul à prédire une belle carrière dans le poker à Neymar.

«Il n’y pas de raison qu’il ne réussisse pas dans le poker»