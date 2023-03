PSG : Neymar est menacé, il prend une énorme décision

Arnaud De Kanel

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar ne cesse de diviser. Souvent absent lors des rencontres primordiales de Ligue des champions, le Brésilien s'est vu offrir une véritable bénédiction en mai 2021 quand les dirigeants lui ont proposé de rempiler jusqu'en 2027. En plus de ses blessures, c'est également son comportement qui agace et le PSG pourrait de nouveau lui indiquer la sortie l'été prochain. De son côté, il a déjà pris sa décision.

Neymar n'est pas à la hauteur de l'investissement dont il fait l'objet. Joueur le plus cher de l'histoire suite à son transfert en 2017 pour 222M€, le Brésilien n'a jamais réalisé une saison pleine. Plombé par les blessures, il manque beaucoup trop souvent à l'appel en deuxième partie de saison, là où se joue véritablement l'année du PSG avec la Champions League. Il devrait de nouveau être absent face au Bayern Munich suite à sa blessure à la cheville survenue contre le LOSC. Des coups durs qui s'enchainent et auxquels s'ajoutent des errements de comportement. Soirées jusqu'au bout de la nuit qui font disjoncter ses voisins à Bougival, déplacements au Brésil pour assister au carnaval alors qu'il est blessé ou encore soirées poker sont des faits qui lui sont reprochés. L'été dernier, le PSG l'avait poussé vers la sortie en toute fin de mercato et il se peut que cela se reproduise l'été prochain. Sa décision est déjà prise.

Neymar a tranché

Selon les informations de L'Equipe , Neymar ne compte pas quitter le PSG même s'il se sait menacé. Le Brésilien se sent bien à Paris et il préfère s'amuser de ses écarts quitte à jouer la provocation. Il estime que sa place est au PSG, encore plus après sa prolongation longue durée.

Que fera-t-il en cas de départ de Messi ?