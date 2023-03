L'OM frappe fort sur le mercato, il dénonce un choix improbable

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a réalisé un recrutement XXL, lâchant environ 40M€ pour boucler les transferts de Vitinha et d'Azzedine Ounahi. Toutefois, les deux hommes peinent à emmagasiner du temps de jeu depuis leur arrivée à Marseille. Alors que Vitinha et Azzedine Ounahi n'ont pas été titularisé face à Annecy, Daniel Riolo a fait part de sa stupéfaction.

Au mois de janvier, l'OM a profité de la période du mercato pour frapper fort sur le marché. En effet, Pablo Longoria a bouclé les transferts de Vitinha et d'Azzedine Ounahi. D'ailleurs, le président de l'OM a employé les grands moyens pour réussir ces coups, puisqu'il a déboursé 40M€ au total (32M€ pour le buteur portugais et 8M€ pour le milieu marocain).

L'OM a lâché 40M€ pour Vitinha et Ounahi

Malgré le cout de leurs transferts, Vitinha (22 ans) et Azzedine Ounahi n'ont eu que quelques minutes de jeu à se mettre sous la dent depuis leur signature à l'OM. Et même contre Annecy - club de Ligue 2 - en Coupe de France, les deux hommes n'ont pas été titularisé par Igor Tudor. Ce qui n'a pas manqué d'alerter Daniel Riolo.

«Vitinha et Ounahi même en coupe vs L2, pas titulaire»