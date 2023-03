Transfert à 20M€, le PSG a tranché

Thibault Morlain

Aujourd'hui prêté à l'Eintracht Francfort, Eric Junior Dina Ebimbe ne devrait pas revenir au PSG. En effet, les Allemands envisageraient de lever leur option d'achat pour conserver le milieu de terrain. Toutefois, moyennant 20M€, le club de la capitale pourrait faire revenir Dina Ebimbe et la décision serait déjà prise à ce sujet.

Après Le Havre et Dijon, Eric Junior Dina Ebimbe a une nouvelle fois été prêté par le PSG. Cette saison, c'est à l'Eintracht Francfort que le milieu de terrain de 22 ans évolue. Et de l'autre côté du Rhin, le Parisien semble déjà avoir convaincu de le conserver et d'activer l'option d'achat négociée avec le PSG.

Direction Francfort pour Dina Ebimbe

Selon les informations de Sport1 , Eric Dina Junior Ebimbe pourrait bien être transféré à Francfort. Aujourd'hui prêté par le PSG, le milieu de terrain a semble-t-il convaincu les dirigeants allemands de débourser les 6,5M€ de son option d'achat pour le transfert.

Pas de retour au PSG ?

Comme précisé par le média allemand, le PSG disposerait également d'une option de rachat afin de rapatrier Eric Junior Dina Ebimbe. Celle-ci serait de l'ordre de 20M€. Pourrait-on alors le revoir au Parc des Princes ? Pas sûr. En effet, le PSG n'aurait pas en tête d'activer cette option pour Dina Ebimbe.