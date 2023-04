Le PSG lui déroule le tapis rouge, son prix est fixé

La rédaction

Déjà tourné vers la saison prochaine, selon les mots de l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier, le club parisien aurait jeté son dévolu sur un crack venant du club brésilien de l'Athletico Paranaense, Vitor Roque. Âgé de 18 ans, cette pépite brésilien vaut son pesant d'or, ce qui pourrait refroidir les ardeurs du PSG, déjà contraint par le fair-play financier à envisager de grandes manœuvres cet été.

Les jeunes pépites brésiliennes ont la côte en Europe ces derniers mois ! Après l'arrivée de Endrick, âgé de 16 ans au Real Madrid contre 72M€, c'est maintenant au tour du jeune brésilien de 18 ans, Vitor Roque de faire des émules sur le Vieux Continent. Le FC Barcelone, Chelsea mais aussi le PSG sont très intéressés par la venue de ce prodige, dont le prix a été fixé.

Le PSG le veut...

Si le crack brésilien n'a pas encore tranché pour son avenir, son père est en train d'écumer l'Europe pour rencontrer les dirigeants des plus grands clubs intéressés par la venue de son fils cet été. Et c'est donc tout naturellement que, selon Sport , il s'est rendu à Paris pour y rencontrer les dirigeants parisiens. Et sans doute évoquer le prix.

...c'est 50M€ !