Le PSG le surveille, le Qatar est fixé pour son transfert

Thomas Bourseau

Alors que son contrat arrivera à expiration en juin 2024, Ousmane Dembélé est une piste de longue date du PSG. Au point que Joan Laporta en personne ait dû monter au créneau pour affirmer que le champion du monde restera au FC Barcelone.

Ousmane Dembélé a certes connu une Coupe du monde mitigée en raison de son utilisation dans le système de jeu de Didier Deschamps qui a donc entaché ses performances. Cependant, le champion du monde flambe au FC Barcelone ces derniers mois. Et Xavi Hernandez le sait pertinemment, l’entraîneur du FC Barcelone n’ayant cessé de louer les qualités d’Ousmane Dembélé dernièrement.

Ousmane Dembélé dans le viseur du président Al-Khelaïfi

Avant de prolonger son contrat jusqu’à l’été 2024 en fin de saison dernière, il était question d’une éventuelle arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG. Le président Nasser Al-Khelaïfi l’attendait au Paris Saint-Germain selon Foot Mercato . Néanmoins, le conseiller football Luis Campos s’était opposé à cette idée, préférant se concentrer sur le renforcement de secteurs de jeu différents. Le nom de Dembélé revient avec insistance du côté du PSG récemment, l’occasion pour le FC Barcelone de calmer le jeu.

Le PSG se lance dans une guerre à 150M€, une offre arrive https://t.co/YKAcOD0otG pic.twitter.com/LosKRDDrLn — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Le Barça scelle l’avenir de Dembélé