PSG - OM : Un gros mensonge de Guendouzi refait surface ?

Hugo Chirossel

S’il a rejoint l’OM en provenance d’Arsenal il y a maintenant un an et demi, Matteo Guendouzi n’en reste pas moins un ancien parisien. L’international français est passé par le centre de formation du PSG entre 2005 et 2014. Bien qu’il ait récemment publié une photo de lui enfant avec le maillot de l’OM, des propos qu’il avait tenu il y a près de deux ans prouvent son attachement au club de la capitale.

Après la victoire de l’OM face au PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France (2-1), Matteo Guendouzi a tenu à faire passer un message. À l’issue de la rencontre, le milieu de terrain âgé de 23 ans a publié une photo de lui sur les réseaux sociaux lorsqu’il était enfant avec le maillot marseillais, accompagnée d'une légende : « Quand je vous dis que je suis Marseillais ».

Guendouzi est passé par le centre de formation du PSG

Un moyen pour lui de répondre aux personnes qui ont pu lui reprocher son passé parisien. Car s’il est aujourd’hui un joueur de l’OM, Matteo Guendouzi est passé par le centre de formation du PSG entre 2005 et 2014. Jusqu’à récemment, il semblait même très attaché au club de la capitale. Pour preuve, ses propos tenus en conférence de presse au mois de mars 2021 lors d’un rassemblement avec l’équipe de France Espoirs, avant que les Parisiens n'affrontent le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. À ce moment-là, Matteo Guendouzi n'avait pas encore rejoint l'OM et avait été prêté au Herta Berlin par Arsenal.

« C’est mon club de cœur en France »