Le PSG lance un nouveau projet, c’est la douche froide

Thomas Bourseau

En pleine refonte d’effectif depuis de longs mois avec comme projet de « franciser » le groupe professionnel, le PSG se serait notamment penché sur la situation de Mathys Tel au Bayern Munich qui dispose d’un rôle de supersub sous Thomas Tuchel. Néanmoins, le plan a échoué puisque l’attaquant de 18 ans a signé un nouvel engagement contractuel au Bayern.

En juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi annonçait la couleur en interview pour Le Parisien : fini l’ère des strass et des paillettes au PSG et place à un projet sportif plus collectif, mais aussi plus « français ». Le Paris Saint-Germain a alors entamé une démarché à l’accent un peu plus tricolore sur le marché des transferts et des joueurs tels que Nordi Mukiele ou encore Hugo Ekitike ont débarqué le même été.

Courtisé par le PSG, Mathys Tel prolonge au Bayern

Et à la dernière intersaison, ce sont Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Randal Kolo Muani qui ont déposé leurs valises au Paris Saint-Germain. Et alors qu’il soufflera sa 19ème bougie en avril prochain, Mathys Tel aurait pu intégrer cette nouvelle philosophie de recrutement du PSG. Le journaliste Graeme Bailey d’ HITC Football a en effet révélé jeudi que le PSG se serait intéressé au profil de l’attaquant du Bayern Munich formé au Stade Rennais, à l’instar de Chelsea, Manchester United ou encore Arsenal. Mais au final, Tel a signé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2029.

«C'est pourquoi il a signé ce contrat jusqu'en 2029»